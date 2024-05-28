Ціни на нафту зросли на тлі очікування високого попиту на паливо влітку

Ціни на нафту зросли, продовживши зростання з попередньої сесії, завдяки очікуванням високого попиту на паливо з боку США влітку, а також напередодні рішення щодо політики видобутку від ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на липневий ф'ючерс нафти марки Brent збільшилися на 6 центів до $83,16 за барел. Більш активні серпневі ф'ючерси зросли на 5 центів до $82,93.

Липневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) коштували 78,80 доларів за барель, що на 1,08 долара, або 1,39%, вище від закриття п'ятниці.

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Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% в понеділок на приглушених торгах через державні свята в Британії і США після тижня, що характеризувався перспективами підвищення процентних ставок в США на більш тривалий термін в умовах стійкої інфляції.

Очікування високого попиту на паливо з початком літнього сезону водіння і відпусток в США надали підтримку цінам, відзначають деякі аналітики.

Незважаючи на загальну думку, що підвищення процентних ставок може призвести до більш м'якого зростання попиту на нафту, "дані про мобільність в режимі реального часу вказують на те, що зростання попиту на нафту все ще залишається в цілому здоровим", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново в записці для клієнтів.

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Економічна правда.