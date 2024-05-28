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Росіяни влучили ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: зруйновано термінал

Вівторок, 28 травня 2024, 09:00 - Українська правда

Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ОК "Південь" у Facebook

Деталі: За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.

Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Офіс генерального прокурора

За інформацією ОК "Південь", ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.

Нагадаємо:

Українська правда.

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війна Запоріжжя аеропорт
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