Росіяни влучили ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: зруйновано термінал
Вівторок, 28 травня 2024, 09:00 -
Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.
Джерело: Офіс генерального прокурора, ОК "Південь" у Facebook
Деталі: За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.
Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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За інформацією ОК "Південь", ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.
Нагадаємо:
- Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- Вранці 27 травня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 людей поранено.
- Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що у Харкові знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр".
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