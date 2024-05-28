Нові цифрові сенси бізнес-класики: відбувся Форсайт 2.4 від Linkos Group

У четвер, 23 травня, відбулася масштабна подія — бізнес-конференція Форсайт 2.4 від Linkos Group — українського ІТ-холдингу, який займається розробкою цифрових рішень для автоматизації бізнесу.

Широко відомі продукти компанії — M.E.Doc, СОТА, Cashalot, FlyDoc, ISpro, ЦСК "Україна", — забезпечують український бізнес надійним електронним документообігом, допомагають легко подавати звітність, швидко отримувати кваліфіковані електронні підписи, проводити розрахункові операції з програмними РРО.

Конференція Форсайт 2.4 відбулась у форматі бізнес-класики: на заході провели паралель між процесом створення сучасних технологічних рішень та творів мистецтва.

Спікери Форсайт 2.4 — провідні спеціалісти Linkos Group, партнери та клієнти компанії, представники держави — провели панельні дискусії та презентували інноваційні продукти, які можна порівняти із шедеврами класичного мистецтва.

24 роки поспіль програмні продукти Linkos Group є прикладом для наслідування і формують бізнес-класику.

"Понад 20 років досвіду розробки цифрових рішень для бізнесу дозволили компанії Linkos Group створити продукти, які можна з упевненістю назвати classic або класикою для українських підприємців, — їх викладають в університетах, ними користуються більшість компаній різних сфер діяльності, мільйони людей по всій Україні", — зазначила Owner Linkos Group Олеся Линник.

Україна робить ефективні кроки для інтеграції в європейське податкове законодавство. Одним з таких кроків є перехід на новий формат електронного аудиту SAF-T.

"На початку SAF-T буде стосуватися великого бізнесу, адже він має більше можливостей та ресурсів імплементувати стандарт. Згодом залучиться середній і малий бізнес. Це класичний і виправданий, на мій погляд, підхід запровадження інновацій", — зауважила Руслана Тилевна, директор департаменту бізнес-аналізу Linkos Group.

Компанія Linkos Group розуміла, що бізнесу потрібен зручний і доступний інструмент, щоб працювати з SAF-T, тому анонсувала випуск двох рішень: MEDOC API SAF-T UA і MEDOC SAF-T UA.

Також на сцені Форсайт 2.4 були обговорені вже класичні для українського бізнесу теми: впровадження програмного РРО та електронний документообіг. За наведеною статистикою на сьогодні кожен другий чек видається з використанням програмного реєстратору, а в процесі електронного документообігу в 2023 році було задіяно більше 1 млн бізнес одиниць.

Цікава панельна дискусія відбулася на тему впровадження Е-ТТН в Україні. Linkos Group бере активну участь і є акредитованим провайдером у цьому проєкті.

Проєкт Е-ТТН — це створення національної системи по обміну документами в електронному форматі, які використовуються під час перевезення товарів.

На Форсайт 2.4 були презентовані нові рішення для роботи з е-ТТН: вебсервіс "СОТА Е-ТТН", мобільний застосунок для водія "СОТА DRIVER", інтеграційне рішення "СОТА АРІ Е-ТТН".

Серед тем, що також обговорювалися на конференції — спрощення процедури отримання електронного підпису від КНЕДП "ЦСК "Україна", а також оновлення стандартів розробки однієї з найпотужніших українських ERP-систем — ISpro.

Форсайт є щорічною конференцією про створення та прогнозування майбутнього бізнесу в Україні, яку організовує Linkos Group. Наступного року організатори обіцяють ще більше цікавих рішень для цифровізації українського бізнесу.

Про компанію Linkos Group:

Linkos Group — український ІТ-холдинг, який займається розробкою цифрових рішень для автоматизації бізнесу. Linkos Group створює ІТ-продукти у сфері електронної звітності та електронного документообігу, які вже понад 20 років використовує бухгалтерія та бізнес всієї країни.