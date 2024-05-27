Росія у Харкові обстріляли підприємства, які виробляли солодощі та сільгосптехніку

Фото: МВС

У Харкові російські військові завдали ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста, пошкоджено два підприємства, які виробляли солодощі та сільгосптехніку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що по Холодногірському районі, попередньо, росіяни здійснили обстріл двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

"Під ударами опинилися два підприємства, одне з яких займається виробництвом солодощів, інше — спеціалізується на виробництві сільгосптехніки", – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілів загинула 46-річна жінка, ще 11 громадян отримали поранення.

Нагадаємо:

Російські війська 25 травня вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

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