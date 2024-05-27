Укрзалізниця планує реконструкцію львівського вокзалу: хочуть зробити безбар'єрним

"Укрзалізниця" оголосила про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Так, УЗ запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч 31 травня щодо початку проєктування реконструкції вокзалу.

"Торік Укрзалізниця розпочала реалізацію програми "Безбар’єрна залізниця". Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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Це особливо важливо зараз, коли Львів став одним з ключових медичних хабів країни. Щодня залізницею до Львова прибувають поранені військові та ветерани, що робить необхідним проєктування високих перонів", - йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає розробку документації щодо перебудови високих перонів та розміщення ліфтів для безперешкодного доступу до потягів і кімнат відпочинку, реставрації тунелів вокзалу тощо, додали в УЗ.

Економічна правда

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