Укрзалізниця планує реконструкцію львівського вокзалу: хочуть зробити безбар'єрним
"Укрзалізниця" оголосила про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Так, УЗ запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч 31 травня щодо початку проєктування реконструкції вокзалу.
"Торік Укрзалізниця розпочала реалізацію програми "Безбар’єрна залізниця". Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Це особливо важливо зараз, коли Львів став одним з ключових медичних хабів країни. Щодня залізницею до Львова прибувають поранені військові та ветерани, що робить необхідним проєктування високих перонів", - йдеться у повідомленні.
Проєкт передбачає розробку документації щодо перебудови високих перонів та розміщення ліфтів для безперешкодного доступу до потягів і кімнат відпочинку, реставрації тунелів вокзалу тощо, додали в УЗ.
Економічна правда