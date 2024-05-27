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Саудівська Аравія планує багатомільярдний продаж акцій свого енергогіганта Aramco

Понеділок, 27 травня 2024, 15:46 - Артур Крижний

Саудівська Аравія планує багатомільярдний продаж акцій енергетичного гіганта Aramco вже в червні, що стане однією з найбільших фондових угод в регіоні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. 

За словами одного з джерел, пропозиція може залучити близько 10 мільярдів доларів США. Підготовка триває, і деталі ще можуть змінитися.

Акції будуть котируватися на біржі в Ер-Ріяді, і це буде повністю ринкова пропозиція, а не прискорений продаж протягом декількох днів, додали вони.

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"Рішення про продаж акцій приймають наші акціонери, і ми не можемо їх коментувати", - заявили в Aramco. 

Банки, включаючи Citigroup, Goldman Sachc і HSBC раніше вже вишикувалися в чергу для управління продажем, повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія розпочала економічні перетворення, відомі як "Бачення 2030", які ставлять розширений приватний сектор і зростання, не пов'язане з нафтою, в центр її майбутнього розвитку.

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Уряд Саудівської Аравії залишається найбільшим акціонером Aramco (90% акцій) і значною мірою покладається на його виплати.

Економічна правда.

Саудівська Аравія нафта видобуток акції компанії
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