Аграрії погіршили прогнози врожаю через посушливий травень 

Українська зернова асоціація знизила оцінку потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн т до 74,6 млн т зернових та олійних.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

В асоціації нагадали, що в 2023 року за оцінкою УЗА врожай склав 82,8 млн т зернових та олійних.

"Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.

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Потенційне зниження врожаю в новому сезоні викликане як скороченням посівних площ, так і дещо посушливим періодом в травні цього року в низці регіонів на Сході та Півдні країни", - йдеться в повідомленні.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 43,5 млн т. В поточному сезоні, який завершується, за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,2 млн т зернових та олійних.

Врожай пшениці в 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн т, що на 900 тис т менше у порівнянні з попередньою оцінкою (в 2023 – 22 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн т з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть близько 2,4 млн т.

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Врожай ячменю в 2024 за оцінкою УЗА може скласти 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою та посушливим періодом в низці регіонів. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 25,5 млн т, що на 800 тис т менше попередньої оцінки і на 4,1 млн т менше, аніж минулого року – 29,6 млн т. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн т (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн т).

Врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування 0,4 млн т), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т.

В 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти – 3,4 млн т (в поточному сезоні – 3,7 млн т).

Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн т (в 2023 – 4,9 млн. т). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн т (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн т).

Економічна правда