У Києві створюють перші дощові садки 

У Києві почали створювати перші дощові садки – унікальні ландшафтні рішення для збирання та подальшої утилізації води, що мають вигляд квіткової клумби.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

За його інформацією, вже незабаром їх можна буде побачити в усіх районах столиці.

"Дощові садки – це елемент ландшафтного дизайну, який використовується для збору та збереження води. Завдяки цьому під час зливи частину води забирає на себе саме він, а не зливостокова каналізація. Виглядає такий садок як заглиблена клумба, що оточена вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами.

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У Києві ми починаємо створювати дощові садки як пілотний проєкт. Наразі їх можна побачити в Подільському, Солом’янському та Оболонському районах столиці. Вже незабаром вони будуть у кожному районі Києва", – сказав Володимир Прокопів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, дощові садки здатні поглинати, затримувати та фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню поверхню.

У такий спосіб вони слугують дієвим інструментом боротьби з локальним затопленням території під час злив, а також є своєрідним буфером для дощової води, якою живляться рослини в період посухи.

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"При створенні дощових садків ми віддавали перевагу локаціям, що страждають від підтоплення. Основний принцип роботи садка в тому, що з дахів і тротуарів вода збирається в резервуари або басейни, там вона проходить через очисні системи та може використовуватися далі для живлення зелених насаджень.

Рослини, які ми висаджуємо в таких дощових садках, сприяють очищенню та зволоженню повітря, а також нормалізують локальний мікроклімат. Дощові садки – це чудове рішення, що допомагає містам адаптуватись до зміни клімату вже сьогодні", – прокоментував Олександр Возний.

Як повідомляють у КО "Київзеленбуд", дощові садки не складні в обслуговуванні. Певні види рослин можуть потребувати лише сезонного зрізання чи підкошування.