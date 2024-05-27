У месенджері Telegram з'явився ШІ-бот від Microsoft

Microsoft повідомила, що її ШІ-помічник Copilot став доступний у месенджері Telegram.

Про це йдеться у повідомленні Microsoft.

Щоб скористатися ботом, потрібно пройти процедуру верифікації. Сервіс вимагатиме підтвердити мобільний номер, який прив'язаний до акаунту Telegram.

Після проходження верифікації можна буде скористатися ботом, але є обмеження. Доступні тільки 30 запитів на добу. Якщо перевищити ліміт, доведеться чекати наступного дня.

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Copilot для Telegram наразі перебуває в бета-версії й безплатний для всіх користувачів на різних платформах, включно з Windows, macOS, Android та iOS.

Нагадаємо:

Microsoft презентувала нове покоління комп’ютерів Copilot+, розроблених для штучного інтелекту. Вони повністю зосередженні на нових процесорах Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus і можливостях ШІ.

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Економічна правда.