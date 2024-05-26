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Пенсійний фонд завершив виплати пенсій за травень

Неділя, 26 травня 2024, 11:00 - Володимир Тунік-Фриз

24 травня пенсійний фонд направив на виплати пенсійних виплат 60,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

24 травня на виплату пенсій було спрямовано 60,9 млрд гривень. Загалом за травень було надано 826 тисяч послуг особам, що звернулись до Пенсійного фонду.

На 24 травня 2970,5 млн грн виділено на виплату житлових субсидій та пільг, на страхові виплати виділено 2515,9 млн грн.

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Нагадаємо:

У березні завершився термін виплати пенсії пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до повномасштабного вторгнення РФ та не пройшли ідентифікацію до 31 березня. Виплати на карти відновляться тільки після її проходження.

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Економічна правда
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