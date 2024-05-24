Аграрії отримали перші компенсації з бюджету за придбану техніку українських виробників
Перші три агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників, загальна сума компенсації - 220 тисяч грн.
Про це повідомили в Мінекономіки.
"Програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробництва - одна зі складових підтримки локального виробника в рамках політики "Зроблено в Україні".
Завдяки цьому аграрії змогли з меншими витратами придбати більш сучасну техніку і підвищити свою продуктивність та конкурентоздатність на ринку. І що важливо, такими кроками ми сприяємо зростанню попиту на українську сільгосптехніку та прагнемо стимулювати збільшення обсягів її виробництва.
Цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки ми заклали в бюджет 1 млрд грн", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють в Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки - 880 тис грн, додали в міністерстві.
Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
"На сьогодні до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 6 691 номенклатурну позицію техніки та обладнання 64 українських виробників.
Перелік постійно оновлюється відповідно до заявок, які надходять до міністерства. Участь в програмі бере 31 банк", - додали в Мінекономіки.
Економічна правда