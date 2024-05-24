Аграрії отримали перші компенсації з бюджету за придбану техніку українських виробників

Перші три агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників, загальна сума компенсації - 220 тисяч грн.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"Програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробництва - одна зі складових підтримки локального виробника в рамках політики "Зроблено в Україні".

Завдяки цьому аграрії змогли з меншими витратами придбати більш сучасну техніку і підвищити свою продуктивність та конкурентоздатність на ринку. І що важливо, такими кроками ми сприяємо зростанню попиту на українську сільгосптехніку та прагнемо стимулювати збільшення обсягів її виробництва.

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Цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки ми заклали в бюджет 1 млрд грн", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють в Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки - 880 тис грн, додали в міністерстві.

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

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"На сьогодні до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 6 691 номенклатурну позицію техніки та обладнання 64 українських виробників.

Перелік постійно оновлюється відповідно до заявок, які надходять до міністерства. Участь в програмі бере 31 банк", - додали в Мінекономіки.

Економічна правда