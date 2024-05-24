Кредит для України і протидія Китаю: про що міністри фінансів G7 говоритимуть в Італії

Міністри фінансів країн "Великої сімки" розпочали дводенну зустріч в Італії, прагнучи представити єдиний фронт щодо необхідності надання кредиту Україні та виступити проти "несправедливої" промислової політики Китаю.

Про це пише Reuters.

"Однак коментарі офіційних осіб напередодні зустрічі в Стрезі, на півночі Італії, свідчать про те, що не з'явиться жодних конкретних деталей щодо наполягання США на наданні кредиту Україні, підкріпленого майбутніми доходами від заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів", - пише агентство.

"Ми зробимо пропозицію щодо використання непередбачених прибутків від російських активів у найближчі роки", - заявив журналістам міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

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Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що сума кредиту може становити близько 50 мільярдів доларів, але поки що жодної суми не узгоджено.

Заступник міністра фінансів США Джей Шамбо в інтерв'ю CNBC в п'ятницю не очікував, що міністри обговорюватимуть технічні аспекти, такі як структура кредиту, хто буде ним управляти або як він буде підтримуватися.

У суботу до міністрів приєднається міністр фінансів України Сергій Марченко.

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У вівторок ЄС завершив власну угоду щодо використання "несподіваних і надзвичайних" прибутків, отриманих європейськими депозитаріями, що володіють російськими активами, які, як очікується, принесуть Україні 15-20 мільярдів євро до 2027 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував ЄС за це рішення, але повторив, що Київ сподівається на повну конфіскацію російських активів, а не лише відсотків.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив журналістам у п'ятницю, що G7 зараз обговорює "юридично безпечну" кредитну пропозицію, хоча "багато юридичних і технічних питань все ще залишаються невирішеними".

Протидія зростаючій експортній потужності Китаю стане ще однією центральною темою зустрічі після того, як минулого тижня США оголосили про різке підвищення тарифів на низку китайських товарів, включаючи акумулятори для електромобілів, комп'ютерні чипи та медичні препарати.

Економічна правда