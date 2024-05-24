В УСПП розповіли, чому потрібно краще проаналізувати обмеження карткових переказів 

Наміри Національного банку України щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person) потрібно краще проаналізувати з погляду економічної логіки.

Про це ЕП повідомили в Українському союзі промисловців і підприємців.

В УСПП нагадали, що в проєкті рішення НБУ, що розробляється, планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

За даними регулятора, це вплине на 5%, решта і так вкладаються в озвучені ліміти.

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УСПП переконаний, що такому кроку має передувати ґрунтовніший аналіз ситуації, зокрема, що стосується і волонтерської діяльності.

"Обмеження на переказ коштів може суттєво ускладнити процес збору коштів для волонтерських організацій і благодійних фондів, особливо у період війни, коли потреби в фінансовій підтримці Сил оборони є дуже великими.

Зменшення кількості доступних операцій для людей, які регулярно переказують кошти на різноманітні збори, і обмеження максимальної суми можуть знизити загальний обсяг зібраних коштів, що вплине на здатність організацій надавати допомогу тим, хто її потребує", - йдеться в повідомленні.

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Щоправда, як зазначили в УСПП, НБУ обіцяє перегляд окремих кейсів у бік збільшення лімітів - при наявності вагомих підстав.

"Введення обмежень справді може мати свої позитивні сторони, такі як запобігання фінансовим шахрайствам, відмиванню грошей і нелегальному ігровому бізнесу тощо. Однак необхідно забезпечити баланс між такими заходами безпеки та забезпеченням зручності і доступності фінансових послуг для населення і збереження волонтерської активності українців", – переконаний президент УСПП Анатолій Кінах.

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять.

Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", – зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Економічна правда