У Київському метро з технічних причин не працює оплата банківською карткою
П'ятниця, 24 травня 2024, 16:33 -
На турнікетах київського метрополітену через технічні причини недоступна оплата проїзду банківською карткою.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як повідомляють у КМДА, оплата карткою у столичному метро тимчасово недоступна через технічні причини. Фахівці працюють над усуненням проблеми.
Усі інші види оплати, зокрема: транспортною картою, qr-квитком у застосунку "Київ цифровий" та фізичним qr-квитком, працюють у звичайному режимі.
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Економічна правда
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