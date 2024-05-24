Всі розділи
Укр / Рус

У Київському метро з технічних причин не працює оплата банківською карткою

П'ятниця, 24 травня 2024, 16:33 - Володимир Тунік-Фриз
 
КП "Київський метрополітен"

На турнікетах київського метрополітену через технічні причини недоступна оплата проїзду банківською карткою. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомляють у КМДА, оплата карткою у столичному метро тимчасово недоступна через технічні причини. Фахівці працюють над усуненням проблеми.

Усі інші види оплати, зокрема: транспортною картою, qr-квитком у застосунку "Київ цифровий" та фізичним qr-квитком, працюють у звичайному режимі.

Реклама:

Економічна правда



Реклама:
Київ метрополітен КМДА
Реклама:
Матеріали за темою
У Києві відкрили пішохідний міст на Оболонський острів 24 травня 2024, 09:51
Делегація МВФ прибула до Києва 23 травня 2024, 09:40
Школи, дороги, підготовка до зими. Чи продовжує місцева влада "закопувати гроші в асфальт" 23 травня 2024, 08:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті