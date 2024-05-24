У Фінляндії взялися за проєкт лібералізації продажу алкоголю, що був передвиборчою обіцянкою

Парламент Фінляндії вирішив виносити на розгляд урядовий проєкт щодо лібералізації продажу алкоголю після того, як один з відповідальних комітетів рекомендував "завернути" його.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

З невеликою перевагою голосів (95 проти 78) фінські депутати підтримали подальший розгляд урядового проєкту щодо лібералізації продажу алкоголю, що було однією з передвиборчих обіцянок партії прем’єра Петтері Орпо.

Комітет з охорони здоров’я раніше рекомендував відхилити зміни. Головними противниками реформи є християнські демократи.

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Проєкт далі перейде на розгляд основного відповідального за це "великого комітету", де, як очікують, його швидко розглянуть з позитивним результатом – оскільки партії керівної коаліції мають у ньому більшість.

Ключові зміни, які передбачає закон – можливість продажу пива й сидру у звичайних торгових мережах. Зараз придбати будь-які напої, міцніші за 5%, можна лише у спеціалізованих магазинах Alko, що належать державі.

Це один із давно впроваджених запобіжників від зловживання алкоголем, що для Фінляндії – попри імідж "найщасливішої країни" – є давньою проблемою та однією з головних причин передчасних смертей.

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Раніше цього місяця обмеження на продаж алкоголю та його рекламу пом'якшили у Литві.

Європейська правда