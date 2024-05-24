Латвієць, який постачав електроніку для російських літаків, також повʼязаний із розробкою шпигунського софту РФ

Громадянин Латвії Владімірс Борецкіс, компанії якого постачали західну електроніку підприємствам-партнерам військово-промислового комплексу РФ, також пов’язаний із розробниками російського шпигунського софту.

Про це повідомляє угорська редакція медіа-холдингу RTL Group із посиланням розслідування "Схем", передає Радіо свобода.

У розслідуванні "Як Росія досі використовує у зброї західні технології. Приклад винищувача Су" журналісти "Схем" розповіли про дві фірми Noratec Holdings із Кіпру і Matrix Metal Group з Угорщини, які продавали імпортну електроніку російському імпортеру, пов’язаному з військово-промисловим комплексом РФ. Кіпрська й угорська фірми належать латвійцю Владімірсу Борецкісу.

Як повідомляє "Радіо свобода", журналісти RTL встановили, що у його власності – ще одна компанія Sagat Group, зареєстрована у Будапешті у будинку за адресою вулиця Андраші, 31, у квартирі №3. В цій же квартирі зареєстрована інша компанія – Data Tower, яка є офіційним виробником російського програмного забезпечення Lampyre. Цей софт називають шпигунським.

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Раніше "Схеми" виявили, що у ланцюжку постачання західної електроніки від виробника до російських заводів залучена низка посередників - зокрема, з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю і Росії. При чому в РФ це постачальники, пов’язані з військово-промисловим комплексом, які так і не потрапили під міжнародні санкції.

Економічна правда