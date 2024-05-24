Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив "Газпрому" судитися із чеською ČEZ у РФ

Арбітражний трибунал Міжнародної торгової палати (МТП) заборонив російському "Газпрому" передавати розгляд справи за позовом чеської енергетичної групи ČEZ у російські суди.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву чеської компанії.

ČEZ повідомила, що трибунал МТП задовольнив її запит, підтвердивши, що суперечки між компаніями повинні вирішуватися в арбітражі МТП, а не в російських судах.

У лютому 2023 року ČEZ ініціювала позов проти "Газпрому" з вимогою компенсації у розмірі близько 1 млрд крон (44 млн дол) через менші, ніж передбачено контрактом, поставки газу в 2022 році після повномасшабного вторгнення Росії в Україну.

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"Минулого місяця підконтрольний Кремлю енергетичний гігант "Газпром" подав позови проти CEZ та інших компаній з метою перенесення судових справ з міжнародного арбітражу до Росії", - пише агентство.

"Трибунал задовольнив наше прохання, підтвердивши, що спори між компаніями повинні вирішуватися в арбітражі МТП, а не в російських судах", - заявили в ČEZ

Тим часом, у середу російський суд заборонив австрійській енергетичній компанії OMV Gas Marketing and Trading GmbH продовжувати арбітражний розгляд у Стокгольмі проти експортного підрозділу "Газпрому".

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Чехія майже повністю залежала від поставок російського газу, переважно через газопровід "Північний потік" і Німеччину, до 2022 року, коли Росія скоротила поставки через різке погіршення відносин із Заходом.

Згодом Чехія замінила поставки на трубопровідний газ та СПГ з інших джерел.

Економічна правда