Відправити та отримати посилки Meest тепер можна в центрах видачі замовлень "Епіцентру"

Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА розширює мережу партнерських відділень. Тепер посилки можна отримати та відправити у понад 200 центрах видачі онлайн-замовлень "Епіцентру" по всій Україні.

"Розвиток партнерської мережі відділень Meest ПОШТА є одним з головних пріоритетів компанії, і ми впевнено виконуємо поставлені цілі. "Епіцентр" є великою мережею, що представлена локаціями по всій Україні, тож наші клієнти отримають ще одну опцію для відправки та отримання посилок. Загалом ми відкрили вже сотні партнерських відділень — разом з популярними супермаркетами, магазинами та АЗС", — коментують у пресслужбі Meest ПОШТА.

Щоб відправити посилку, треба створити її онлайн у додатку чи на сайті, сплатити (якщо платником є відправник), принести заздалегідь запаковану посилку у центр видачі замовлень "Епіцентру" та передати його оператору.

Для отримання варто прийти на цю ж локацію, назвати номер посилки, підтвердити особу отримувача та оплатити, якщо потрібно.

Переглянути адреси центрів можна на сайті "Епіцентру" або в офіційних чат-ботах компанії у Telegram та Viber.

Окрім точок "Епіцентру", клієнти Meest ПОШТА можуть отримувати та відправляти посилки у магазинах ROZETKA та lifecell, супермаркетах "Сільпо", на АЗС ОККО та БРСМ, а також у відділеннях оператора.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор, що входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.