Ексдержсекретар Помпео з Ради директорів Київстару про підтримку України під час війни та інвестиції в її економіку

США допоможуть Україні у залученні інвестицій на зміцнення економіки, обороноздатності та майбутнє відновлення. Адже саме інвестиції в приватний сектор мають стати основним рушієм відновлення та зростання української економіки під час війни та після перемоги.

Про це у проєкті ВВС "UKRAINECAST" заявив Майк Помпео — ексдержсекретар США, колишній керівник ЦРУ, який нині входить до ради директорів найбільшого українського телеком-оператора Київстар.

У бесіді з журналістами ВВС Помпео зазначив, що економічна міць України має не менше значення, аніж її здатність оборонятись проти російської агресії. Саме тому впливовий республіканець зазначає, що інвестиції мають стати ключовим драйвером зростання української економіки.

Колишній держсекретар США висловив упевненість у важливості допомоги українському уряду, щоб "створити процеси та правила для залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, відновлення української інфраструктури зусиллями приватного сектору…

…Сильна нація має сильну економіку, і я впевнений, що такі компанії, як VEON, продовжуватимуть інвестувати в Україну навіть під час війни", — сказав Помпео і зауважив, що США можуть "надати українському народу ще більше ресурсів та допомогти створити робочі місця, які будуть потрібні після цієї війни".

Ексдержсекретар США нагадав, що саме заради позитивних зрушень в економіці України, він долучився до міжнародної компанії VEON, якій належить 100% акцій найбільшого українського телеком-оператор Київстар, та увійшов до його Ради директорів.

Майк Помпео переконаний, що США та Захід мають прискорити та збільшити надання допомоги, аби Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні.

Коментуючи заяву колишнього президента США і нинішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа про закінчення російської війни проти України "за 24 години", Помпео зауважив: "Він мав на увазі, що негайно розпочне здійснення цього завдання. Рішення полягає в тому, щоб переконати Володимира Путіна, що його втрати від продовження цієї агресії перевищать вигоди, і забезпечити президенту Зеленському становище, яке дасть результат, прийнятний для українського народу. Це має бути метою США, Європи та НАТО", — сказав впливовий республіканець.

Як повідомлялось раніше CNN, спікер Палати представників США Майк Джонсон визнав, що на його позицію стосовно допомоги Україні вплинула, зокрема, відверта розмова з колишнім держсекретарем США Майком Помпео — він особисто переконував спікера Палати представників Джонсона "в гострій потребі схвалити допомогу Україні".

Майк Помпео — екскерівник ЦРУ та ексдержсекретар США в період президентства Трампа.

Наприкінці 2023 року приєднався до Ради директорів Київстару, українського дочірнього підприємства, 100% акцій якого належать міжнародному телеком-оператору VEON, як партнер Impact Investments – американської стратегічної та фінансової консалтингової й інвестиційної компанії, яка сприяє розвитку довгострокових партнерських відносин із провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах.

Помпео – палкий прихильник України та послідовно підтримує Уряд країни та український народ на шляху до миру і процвітання.