"Запоріжтрансформатор" та "АвтоКрАЗ" більше не банкрути, "Мотор Січ" та "Укрнафта" не збанкрутують ще щонайменше два роки після закінчення війни, оскільки парламент ввів мораторій на банкрутство цих підприємств, відчужених восени 2022 року.

Про це пише "Forbes Україна".

У виданні зазначають, що до кінця воєнного стану та ще впродовж двох років після закінчення війни порушувати будь-які судові справи щодо українських підприємств критичної інфраструктури, у яких держава прямо чи опосередковано володіє ≥50% статутного капіталу – заборонено. 22 травня Рада схвалила закон про мораторій на банкрутство таких обʼєктів.

Закон дозволить зберегти у держвласності відчужені "Мотор Січ", "Укрнафтау", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", пояснив один з авторів законопроєкту, депутат "Слуги народу" Олександр Федієнко.

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Кредитори та колишні власники не зможуть позиватися щодо майна цих компаній, а справи про банкрутство просто закриють, каже керуючий партнер юридичної компанії "Армада" Олександр Кузнєцов.

Видання нагадує, що 6 листопада 2022 року "Мотор Січ", "Укрнафту", "Запоріжтрансформатор", "КрАЗ" та "Укртатнафту" примусово перевели в державну власність – в управління Міністерства оборони. Тоді, за оцінкою Forbes, держава забрала на час війни активи Коломойського, Жеваго, Богуслаєва та Григоришина майже на $1 млрд.

Публічно причину влада пояснили "військовими потребами". Упродовж п’яти років після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або буде відшкодована їх вартість.

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Тепер, як зазначає видання, держава фактично позбавляє кредиторів цих підприємств права на розгляд їхніх вимог, каже Кузнєцов. "Ті не зможуть подати заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно боржника", – пояснює правник. З цих підприємств також мають бути зняті арешти.

"Це хороший закон для боржників та поганий – для кредиторів", – каже Вадим Кізленко арбітражний керуючий у справі банкрутства "АвтоКрАЗ". Підприємство зайшло в процедуру банкрутства у 2016 році та сумарно винне 39 своїм кредиторам близько 5 млрд грн, каже Кізленко.

Загальні борги компанії на кінець 2023-го сягають 12,3 млрд грнl. Виторг "АвтоКрАЗ" торік сягнув 303,7 млн грн.

Наступні збори кредиторів заплановані на кінець травня, каже він. "Тоді й буде зрозуміла подальша стратегія кредиторів, – пояснює Кізленко. – Навряд вони відреагують радісно".

Окрім "КрАЗ", право на "нове життя без банкрутства" отримає компанія "Запоріжтрансформатор". Торік виторг запорізького виробника трансформаторного та реакторного обладнання сягнув 2,2 млрд грн – вчетверо більше, ніж у 2022-му. Зобов’язання підприємства сягають більше 12 млрд грн. Щоб погоджувати замовлення та контракти компаній, які вже перебувають в процедурі банкрутства, Міноборони як розпорядник мусить щоразу збирати збори кредиторів, а це може затягувати вирішення важливих для обороноздатності країни рішень, припускає Кізленко. Закриття справи про банкрутство фактично виключить кредиторів з цього ланцюжка.

Націоналізована "Укрнафта"показала рекордні 95 млрд грн виторгу проти 40 млрд у 2022-му. За попередніх власників вона отримала понад 10 млрд грн збитку за 2013–2022 роки. На кінець року компанія заборгувала майже 36 млрд грн.

Виторг "Мотор Січі", яка задіяна у військових проєктах, торік сягнув 8,6 млрд грн – на 18% менше, ніж у 2022-му. Зобов’язання компанії на кінець року сягали 10,8 млрд грн.

Щоб розпочати процедуру банкрутства та фактично паралізувати роботу цих компаній, будь-якому їхньому кредитору достатньо, щоб "Мотор Січ" чи "Укрнафта" заборгували йому 240 000 грн, пояснює Кузнєцов.

"Ще одна ціль мораторію – захист підприємств від колишніх власників. У травні 2023 року про плани подати позов до Верховного Суду через націоналізацію кременчуцького автомобільного заводу "АвтоКрАЗ" в інтерв’ю Forbes заявив один найбагатших українців Костянтин Жеваго. Досі новин про це не було, а тепер він навряд зможе це зробити, пояснює Кузнєцов", - пише видання.

Колишні власники не зможуть оскаржити процедуру націоналізації та захистити свій актив, наклавши заборону про його відчуження чи вчинення будь-яких інших дій, які можуть вплинути на актив, вважає він. "Судовий спосіб захисту втрачає весь сенс", – робить висновок правник.