Німецька економіка уникла рецесії на початку року завдяки будівництву й торгівлі

Будівництво та торгівля допомогли Німеччині на початку року уникнути рецесії, що запустило початок відновлення найбільшої економіки ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Будівельна активність цьогоріч в Німеччині була підтримана теплою зимовою погодою в першому кварталі, що допомогло збільшити валовий внутрішній продукт на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Також чистий експорт сприяв зростанню, тоді як внутрішній попит стримувався зниженням державних і приватних витрат.

"Останні дані свідчать про те, що найбільша економіка Європи може підтримати – і, можливо, навіть посилити – імпульс, який вона нарощує. Довіра серед споживачів, бізнесу та інвесторів покращується, а активність приватного сектору в травні зросла найшвидшими темпами за рік", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Крім того, споживачі можуть незабаром допомогти прискорити зростання економіки, оскільки інфляція ледь перевищує 2%, заробітні плати різко зростають, а ринок праці залишається стабільним.

Опитані агентством аналітики бачать зростання ВВП на 0,1% у другому кварталі, тоді як Бундесбанк прогнозує невеликий приріст.

Також читайте: Німецький пацієнт. Чому занепадає найбільша економіка Євросоюзу

Реклама:

Нагадаємо:

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек та його французький колега Бруно Ле Мер спільно опублікували в четвер проєкт концепції, що закликає до реформування економічної політики Євросоюзу.