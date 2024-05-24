Dragon Capital Фіали заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців

Група компаній Dragon Capital Томаша Фіали, який також володіє виданням "Українська правда" заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на свій бізнес, зокрема щодо підвищеної уваги Бюро економічної безпеки (БЕБ) до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.

Зазначається, що упродовж останніх кількох місяців Dragon Capital зіткнувся з тим, що органи БЕБ проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens(ТРЦ VG) — одного з ключових активів інвестиційної компанії, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року.

"Спочатку детективи БЕБ у Києві у кримінальному провадженні, що відкрито у 2017 році, тобто до придбання нами активу, висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "Фенікс-каплітал" на ТОВ "Європоліс проперті холдінг" (поточний власник ТРЦ VG)", – йдеться в повідомленні.

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Dragon Capita запевнив, що подав всі необхідні пояснення та документи. Крім того, були допитані працівники компанії, зокрема у Львові із залученням детективів БЕБ у Львівській області.

Проте у травні цього року ТОВ "Європоліс проперті холдінг" отримало вимогу вже від детективів БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції.

Додається, що після того, як ТОВ "Європоліс проперті холдінг" надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, компанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

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У Dragon Capital вважають, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес. Компанія закликала до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо:

Dragon Capital придбав корпоративні права ТОВ "Європоліс проперті холдінг", якому на той час належав ТРЦ VG, у 2018 році. На момент покупки загальна сума накопичених збитків зазначеного Товариства становила близько півмільярда гривень, з яких основну суму становили курсові різниці по кредиту від компанії-нерезидента. Метою цього придбання було збільшення інвестиційної вартості активу через реконструкцію, модернізацію та перетворення збиткового підприємства на прибуткове.