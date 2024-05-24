Ціни на нафту зросли на тлі зміцнення сезонного попиту на паливо

Ціни на нафту помірно зросли, оскільки інвестори обмірковували останні коментарі Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, а ознаки зміцнення сезонного попиту на паливо надали цінам підтримку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 5 центів до $81,41 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 2 центи до $76,89.

Обидва еталони в четвер опустилися до багатомісячних мінімумів, при цьому ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на найнижчому рівні з січня, а ф'ючерси на нафту в США досягли тримісячного мінімуму.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися більш ніж на 3% за тиждень, а ф'ючерси на нафту марки WTI були готові до падіння майже на 4% з минулого тижня, оскільки триваючі макроекономічні обмеження в США утримували ціни в рівновазі.

"На тлі "можливо більш високих ставок на довший термін" ціни на нафту значно знизилися на цьому тижні", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Опубліковані в середу протоколи останнього засідання ФРС показали, що політики сумніваються в тому, що поточні процентні ставки достатньо високі, щоб приборкати вперту інфляцію.

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Деякі чиновники заявили, що будуть готові знову підвищити вартість запозичень, якщо інфляція зросте. Голова ФРС Джером Пауелл та інші урядовці, однак, заявили, що подальше підвищення ставок є малоймовірним.

Вищі ставки можуть сповільнити економічне зростання і знизити попит на паливо.

Економічна правда.