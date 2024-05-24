Ціни на нафту зросли на тлі зміцнення сезонного попиту на паливо
Ціни на нафту помірно зросли, оскільки інвестори обмірковували останні коментарі Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, а ознаки зміцнення сезонного попиту на паливо надали цінам підтримку.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 5 центів до $81,41 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 2 центи до $76,89.
Обидва еталони в четвер опустилися до багатомісячних мінімумів, при цьому ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на найнижчому рівні з січня, а ф'ючерси на нафту в США досягли тримісячного мінімуму.
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися більш ніж на 3% за тиждень, а ф'ючерси на нафту марки WTI були готові до падіння майже на 4% з минулого тижня, оскільки триваючі макроекономічні обмеження в США утримували ціни в рівновазі.
"На тлі "можливо більш високих ставок на довший термін" ціни на нафту значно знизилися на цьому тижні", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.
Опубліковані в середу протоколи останнього засідання ФРС показали, що політики сумніваються в тому, що поточні процентні ставки достатньо високі, щоб приборкати вперту інфляцію.
Деякі чиновники заявили, що будуть готові знову підвищити вартість запозичень, якщо інфляція зросте. Голова ФРС Джером Пауелл та інші урядовці, однак, заявили, що подальше підвищення ставок є малоймовірним.
Вищі ставки можуть сповільнити економічне зростання і знизити попит на паливо.
Економічна правда.