Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу – розслідування

Ексдепутат забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, після початку повномасштабного вторгнення врятував свої коштовні активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини.

Джерело: розслідування Михайла Ткача

Деталі: Журналістам раніше стало відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній, якими володіє угорець Дьорд Штофа.

Михайло Ткач помітив автівку дружини Нестора Шуфрича біля будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена Штофу. За нашими спостереженнями, авто стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері.

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Біля автівки, якою користується Катерина Майкова постійно стоїть ще одне авто "Toyota" з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах УП встановила, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня – син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

У розмові угорець Штофа повідомив, що не знайомий з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. А про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним – нічого не знає. Також він не підтверджує, що цей готель зареєстрований на нього. Так само не підтвердив Штофа і те, що на нього зареєстровані низка активів, які раніше належали Шуфричу.

Дружина Шуфрича Майкова кинула слухавку, коли ми захотіли взяти у неї коментар.

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Що передувало:

28 березня 2023 року журналісти BIHUS Info з’ясували, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі та шістьма квартирами в Києві. Тоді ж розслідувачі вперше згадали угорця Штофу, який був пов’язаний із компанією Шуфрича.

Передісторія:

15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Тоді ж суд обрав запобіжний захід Шуфричу – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

8 лютого 2024 року Нестору Шуфричу оголосили нову підозру – у фінансуванні Росгвардії.

Українська правда