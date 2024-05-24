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Японія запровадила санкції проти Росії за купівлю зброї з КНДР

П'ятниця, 24 травня 2024, 09:00 - Артур Крижний
Уряд Японії вирішив запровадити санкції проти дев'яти організацій, що базуються в Росії, і громадянина РФ, а також дві кіпрські фірми через які Москва закуповує зброю з Північної Кореї.

Про це повідомляє Kyodo News.

Речник японського уряду Хаясі Йосімаса заявив у п’ятницю на пресконференції, що Японія "рішуче засуджує" поставки зброї Росії з Північної Кореї, що є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – сказав Хаясі Йосімаса.

У МЗС Японії зазначили, що активи, якими в Японії володіють санкціоновані компанії, включаючи судноплавні й військові фірми, і фізособа, будуть заморожені.

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Економічна правда.

Японія санкції Росія
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