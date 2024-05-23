Укрексімбанк відібрав нових членів правління
У державному Укрексімбанку завершився конкурсний відбір на заміщення трьох вакантних посад у керівній команді членів Правління банку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Павел Гашковець обраний переможцем конкурсу на посаду члена Правління з питань організації роботи з проблемними активами. Він має понад 25 років керівного досвіду у банках України, Австрії, Італії, Казахстану і Чехії.
Максим Земляний визначений переможцем конкурсу на посаду члена Правління з питань операційної діяльності. Він обіймав керівні посади у банківській сфері в Україні понад 20 років.
Світлана Агєєва стала переможницею конкурсного відбору на посаду члена Правління з питань фінансів банку. Її експертиза включає більш ніж 10-річну роботу на посаді фінансової директорки в українських та європейських банках.
У пресслужбі додади, що Павел Гашковець, Максим Земляний та Світлана Агєєва розпочнуть роботу на відповідних посадах після погодження їх кандидатур Національним банком України.
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Економічна правда