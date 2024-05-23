У танкера "тіньового флоту" РФ відмовив двигун: блокував рух протоку Дарданелли

У нафтового танкера тіньового флоту, що перевозив російську нафту, відмовив двигун під час проходження через турецьку протоку Дарданелли, що спричинило тимчасове блокування морського руху.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Інцидент, пов'язаний з танкером Hera 1, стався біля входу в протоку на північному заході Туреччини о 6:55 ранку, внаслідок чого рух суден у південному напрямку було призупинено на три години, поки тривала рятувальна операція, повідомляють місцеві судноплавні агенти.

Рух у південному напрямку було відновлено о 10 годині ранку за місцевим часом, і наразі танкер поставлено на якірну стоянку. Варто нагадати, що мільйони барелів російської нафти переміщуються по всьому світу - часто через вузькі морські протоки - без чіткого уявлення про те, як вони застраховані.

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Судно прямувало до Суецького каналу з вантажем близько 730 000 барелів російської нафти, завантаженої в чорноморському порту Новоросійськ, свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg. Згідно з інформацією про судноплавство, отриманою агентством Bloomberg, його кінцевим пунктом призначення є Індія.

Нагадаємо:

Десятки російських нафтових танкерів місяцями простоюють без діла після введення санкцій Мінфіном США, що свідчить про те, що США здатні зруйнувати ланцюжок поставок нафти РФ.

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