За 5 років імпорт зброї Україною зріс на понад 6 тисяч відсотків - СтратКом ЗСУ

Імпорт зброї Україною за останні 5 років зріс на 6633%.

Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на дослідження інституту SIPRI.

"На 6633% зріс імпорт зброї в Україну за останні п’ять років", - йдеться у повідомленні.

Наразі Україна займає четверту сходинку серед країн, у які постачають озброєння. У 2019-2023 роках Україна отримала 4,9% всього імпорту зброї у світі.

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Водночас продажі російської зброї за той самий час упали на 53%.

Нагадаємо:

Глобальні військові витрати досягли 2,443 трильйона доларів у 2023 році, що означає зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком і те, що темпи зростання були найвищими з 2009 року.

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В іншому дослідженні SIPRI йшлося про те, що за останні п'ять років імпорт зброї до Європи майже подвоївся, частково – через повномасштабну війну в Україні, тоді як експорт озброєнь із Росії – скоротився.