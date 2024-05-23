Ціни на нафту падають четвертий день поспіль через побоювання щодо попиту

Ціни на нафту знижуються четверту сесію поспіль після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи США обговорить подальше посилення процентних ставок, якщо інфляція залишиться високою, що може зашкодити попиту на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 20 центів, або на 0,2%, до 81,70 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 29 центів, або на 0,4%, до 77,28 долара. Обидва еталони впали більш ніж на 1% в середу.

Опублікований в середу протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США показав, що реакція центрального банку США на стійку інфляцію буде полягати в "збереженні" облікової ставки зараз, але також відобразив обговорення можливого подальшого підвищення.

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"Різні учасники згадували про готовність до подальшого посилення політики, якщо ризики для інфляції матеріалізуються таким чином, що така дія стане доцільною", - йдеться в протоколі засідання ФРС.

Вищі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень, що призводить до дефіциту коштів, які могли б стимулювати економічне зростання та попит на нафту у США.

За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси нафти в США зросли на 1,8 млн барелів, порівняно з оцінкою в 2,5 млн барелів.

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Останнім часом на світові ринки фізичної нафти тиснули м'який попит з боку нафтопереробних заводів і достатня пропозиція.

Економічна правда.