Британія вибрала місце для будівництва нової АЕС

Велика Британія хоче побудувати нову велику атомну електростанцію на острові Англсі, що на півночі Уельсу, та вже розпочала переговори з міжнародними енергетичними компаніями про будівництво станції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Лондон прагне збільшити потужність своєї атомної енергетики до 2050 року до 24 гігават, що дорівнює приблизно чверті від прогнозованого попиту на електроенергію.

Як йдеться в заяві уряду, нова станція може виробляти достатньо електроенергії для шести мільйонів будинків протягом 60 років, і за масштабами буде подібна до проєктів, що реалізуються в Гінклі та Сайзвелл в Англії.

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Станцію мають побудувати на майданчику Вілфа, де до 2015 року вже діяла АЕС. Його викупили за 160 млн фунтів у компанії Hitachi, яка відмовилася від планів будівництва нового реактора 2019 року.

Британський уряд не назвав фірми, які будуть залучені до переговорів щодо розробки нового проєкту.

Раніше видання Financial Times повідомило, що південнокорейська компанія KEPCO веде переговори з Лондоном про будівництво АЕС у цьому місці.

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Перед цим повідомляли, що Велика Британія інвестує майже 200 мільйонів фунтів ($251,14 млн) у будівництво першого в Європі заводу з виробництва високопробного низькозбагаченого урану (HALEU) – палива, яке, за словами уряду, буде необхідне для живлення наступного покоління ядерних енергетичних проєктів.

Водночас британська компанія EDF Energy має намір продовжити термін експлуатації своїх атомних електростанцій у Великій Британії та інвестувати ще 1,3 мільярда фунтів (1,5 мільярда євро) у свій діючий ядерний парк в країні.

Нещодавно країни "Групи семи" домовилися працювати над зменшенням своєї залежності від "цивільних ядерних товарів" з Росії.

Європейська правда.