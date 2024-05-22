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У "Дії" тимчасово не працюватимуть перереєстрація авто і обмін посвідчення водія

Середа, 22 травня 2024, 19:15 - Олексій Павлиш

Через зміну реквізитів для оплати рахунків у "Дії" будуть тимчасово недоступні послуги з перереєстрації авто та обміну посвідчення водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

"Все через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки розглянемо в порядку черги", - заявили в сервісному центрі.

Зазначається, що з 28 травня послуги в "Дії" знову запрацюють.

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