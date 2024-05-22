Схожі на офіси Google чи Netflix: в Україні по-новому планують відбудувати 5 шкіл

В Україні планують за новими пілотними проєктами відбудувати 5 шкіл, які пошкоджені через війну і вже потребують ремонту.

Про це у Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що протягом року разом з МОН за ініціативи Президента Володимира Зеленського Мінцифра працює над якісними змінами в системі освіти.

"Оновити треба не тільки зміст та сенс освіти, а й самі приміщення шкіл.

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Сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за пʼятьма типовими радянськими проєктами, зазвичай, це старі радянські приміщення. Саме тому разом з партнерами та за кошти донорів вирішили розробити концепції трансформацій таких типових шкіл", - повідомив Федоров.

Він також вказав, що зміниться після проєкту:

буде безбарʼєрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;

школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;

діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;

безпека — якісні заокруглені укриття без темних закутків.

За підрахунками Мінцифри, трансформація коштує на 30% дешевше, ніж нове будівництво.

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На думку Федорова, в подальшому пілотні школи стануть прикладом для повоєнної відбудови.

"Я вважаю, що школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії" - написав міністр.

Який вигляд може мати українська школа після трансформації, можна подивитися на ілюстраціях за цим посиланням.

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Економічна правда