Бельгія відмовилася розблокувати активи клієнтів російського банку 

Казначейство Бельгії відмовило ВТБ в отриманні ліцензії на розблокування клієнтських активів, заморожених у Euroclear.

Про це йдеться у повідомленні російського банку, передає "Інтерфакс".

Згідно з повідомленням, ВТБ у січні 2023 року направив на адресу Казначейства Бельгії та Мінфіну Люксембургу запити щодо отримання ліцензій на розблокування іноземних цінних паперів клієнтів та доходів за ними.

Йшлося про активи інвесторів, що перебувають на брокерському обслуговуванні у ВТБ, і тих, на рахунки яких до передачі активів могли бути зараховані купони, дивіденди чи кошти від погашення цінних паперів.

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Раніше про отримання відмови Казначейства Бельгії у розблокуванні активів у Euroclear повідомляли КК "Альфа-Капітал", "Цифра брокер" та "Тінькофф страхування".

"Ітерфакс" нагадує, що взаємодія між європейськими центральними депозитаріями Euroclear, Clearstream та російським центральним депозитарієм НРД (Національний розрахунковий депозитарій, що входить до групи "Московської біржі") фактично перервалася майже одразу після початку подій в Україні.

Тоді російська влада у відповідь на жорсткі санкції запровадила валютні та капітальні обмеження, а європейські розрахунково-клірингові організації закрили рублеві "мости" та можливості розрахунків у рублях.

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НРД на початку березня 2022 року згідно з приписом ЦБ РФ запровадив обмеження на операції за рахунками Euroclear та Clearstream. У свою чергу, європейські центральні депозитарії обмежили операції по рахунку НРД.

Євросоюз на початку червня 2022 року включив НРД до списку санкцій, що призвело до блокування його рахунків в Euroclear і Clearstream.

Єврокомісія на початку жовтня 2022 року опублікувала роз'яснення, згідно з якими влада окремих країн - членів ЄС могла дозволяти здійснення угод, необхідних для закриття в строк до 7 січня 2023 року контрактів та угод, укладених до введення санкцій проти НРД.

Учасники російського ринку подали запити на отримання генеральних ліцензій до міністерств фінансів Бельгії та Люксембургу для розблокування активів усіх непідсанкційних інвесторів.

Нагадаємо:

За перший квартал року 20 російських банків значно погіршили фінансові показники - в окремих випадках чистий прибуток скоротився в рази, зокрема, в "Альфа-банку", "ВТБ" та "Совкомбанку".

Економічна правда