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Енергетики знову відкоригували графік відключень світла

Середа, 22 травня 2024, 15:09 - Артур Крижний

В "Укренерго" уточнили час, коли почнуть діяти графіки відключень. Відтак, обмежувати споживання почнуть з 19:00 на відміну від анонсованого раніше часу - 20:00. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України не з 20:00 а з 19:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Причина корегування - збільшення хмарності, яка заважає роботі сонячних електростанцій.

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При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо:

Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 7:00 до 20:00. Раніше передбачалося, що обмеження почнуть діяти з 18:00.

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Згодом ДТЕК повідомила, що стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00, за вказівкою Укренерго.

енергетика електроенергія Україна Укренерго
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