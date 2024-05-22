Пункт рекрутингу до армії запрацював на львівському вокзалі
Середа, 22 травня 2024, 12:59 -
Сьогодні, 22 травня, на вокзалі у Львові відкрився другий інформаційний пункт рекрутингу до української армії на вокзалах Укрзалізниці.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
У пресслужбі зазначили, що Львів обрано, оскільки це головний транспортний хаб країни, на вокзалі якого сходяться шляхи 11 тисяч людей щодня.
"Тепер тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах", - йдеться в повідомленні.
Реклама:
У пресслужбі додали, що наразі у Силах оборони України служать понад 10 тисяч залізничників.
Нагадаємо:
На початку травня пункт рекрутингу до армії відкрився на залізничному вокзалі Києва.
Реклама:
Реклама: