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Пункт рекрутингу до армії запрацював на львівському вокзалі

Середа, 22 травня 2024, 12:59 - Віктор Волокіта

Сьогодні, 22 травня, на вокзалі у Львові відкрився другий інформаційний пункт рекрутингу до української армії на вокзалах Укрзалізниці. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

У пресслужбі зазначили, що Львів обрано, оскільки це головний транспортний хаб країни, на вокзалі якого сходяться шляхи 11 тисяч людей щодня.

"Тепер тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах", - йдеться в повідомленні. 

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У пресслужбі додали, що наразі у Силах оборони України служать понад 10 тисяч залізничників.

Нагадаємо:

На початку травня пункт рекрутингу до армії відкрився на залізничному вокзалі Києва.

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Економічна правда
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