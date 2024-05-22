Пункт рекрутингу до армії запрацював на львівському вокзалі

Сьогодні, 22 травня, на вокзалі у Львові відкрився другий інформаційний пункт рекрутингу до української армії на вокзалах Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У пресслужбі зазначили, що Львів обрано, оскільки це головний транспортний хаб країни, на вокзалі якого сходяться шляхи 11 тисяч людей щодня.

"Тепер тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах", - йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі додали, що наразі у Силах оборони України служать понад 10 тисяч залізничників.

Нагадаємо:

На початку травня пункт рекрутингу до армії відкрився на залізничному вокзалі Києва.

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