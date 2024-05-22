Естонія виділяє понад 650 тисяч євро на гуманітарні потреби України

Міністерство закордонних справ Естонії виділяє 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні, зокрема для підтримки потреб освіти в прифронтових районах і тамтешніх дітей.

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що з виділених коштів 352 695 євро будуть використані в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найвразливіших регіонах України, для поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

Також кошти підуть на організацію літніх таборів післяшкільної освіти для жителів Запорізької області.

Реклама:

"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх", - заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

За даними МЗС Естонії, приблизно 14,6 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги 2024 року, причому найгострішою ця потреба буде в прифронтових районах.

Додається, що обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії наразі становив уже щонайменше 26,6 млн євро, з яких внесок державного сектора становив 7,5 млн євро.

Реклама:

Нагадаємо:

У середу парламент Естонії (Рійгікогу) прийняв закон, який дозволяє використовувати заморожені активи російських фізичних осіб для компенсації збитків, завданих Україні війною.













