У квітні ВВП України зріс на 4,3%  – Мінекономіки

У квітні 2024 року українська економіка за попередніми даними зросла на 4,3% порівняно з квітнем минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що за попередніми оцінками мінекономіки, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3%. У підсумку за січень-квітень цього року зростання оцінюється на рівні 4,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

"У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності", – пояснила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, у квітні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, як шляхом експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію – машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Додається, що після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.

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Попри війну українська економіка у 2024 році, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоча російські ракетні обстріли можуть погіршити цей показник.