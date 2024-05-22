Ціни на нафту зменшуються третю сесію поспіль: в чому причина

Ціни на нафту впали третю сесію поспіль на очікуваннях, що Федеральна резервна система США може довше утримувати процентні ставки на високому рівні через стійку інфляцію, що потенційно може вплинути на використання палива в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 60 центів, або на 0,7%, до 82,28 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 64 центи, або на 0,8%, до 78,02 долара.

Політики ФРС заявили, що центральний банк США повинен почекати ще кілька місяців, щоб переконатися, що інфляція дійсно повернулася на шлях до цільового показника в 2%, перш ніж знижувати процентні ставки.

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Вища вартість запозичень може сповільнити економічне зростання і чинити тиск на попит на нафту.

Минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США зросли, в той час як запаси дистилятів впали, згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок.

Інвестори очікують протоколу останнього засідання ФРС і щотижневих даних про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані пізніше в середу.

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Економічна правда.