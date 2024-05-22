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У Києві через аварію без світла залишилась частина будинків 

Середа, 22 травня 2024, 09:10 - Віктор Волокіта

Через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай. 

Про це повідомила КМВА у Telegram

"Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10.00", - повідомили у військовій адміністрації.

Нагадаємо:

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22 травня графіки погодинних відключень діють для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Відповідно стабілізаційні графіки не застосовуються з 07.00 до 18.00.

Економічна правда

електроенергія Київ
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