Дизпаливо на АЗС дешевшає, не дивлячись на зростання гуртових цін

Дизельне паливо на українських АЗС дешевшає, не дивлячись на зростання гуртових цін, тоді як ціни на бензин не змінюються.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95" з 13 по 20 травня, перадає Enkorr.

Згідно з даними моніторинга, за цей період на стелах бензин марки А-95 у середньому подорожчав на 0,03 грн/л, до 55,94 грн/л, дизельне пальне подешевшало на 0,39 грн/л, до 52,94 грн/л.

"Секрет просідання дизелю простий – гарна націнка. На 20 травня вона становила 9,19 грн, хоча й зменшилася за тиждень на 0,78 грн/л. Водночас для бензину спред збільшився на 0,26 грн/л, до 7,08 грн/л. Як бачимо, дизель залишається годувальником ритейлу", - розповіли в Консалтинговій групі.

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Нагадаємо:

За тиждень з 13 по 21 травня роздрібні ціни на автомобільний газ зменшилися на 8 коп./л, до 26,76 грн/л.

Економічна правда

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