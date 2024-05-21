Рада ухвалила закон про реформу автострахування

Верховна Рада 21 травня схвалила євроінтеграційний законопроєкт №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілку).

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліції Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт робить автоцивілку дієвою.

Зокрема, пропонується:

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поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах ЄС;

запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів, заявив Железняк);

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширити застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

"Домовились що ряд важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від Комітету", - додав Железняк.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев пояснив, що чинний ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим.

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, - 160 тис грн на одного потерпілого, але не більш ніж 800 тис грн на одну страхову подію.

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Упродовж двох років після введення в дію нового закону пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих людей, а за шкоду, завдану майну потерпілих, - до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих, додав Гетманцев.

Економічна правда