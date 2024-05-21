OpenAI, Amazon, Google та інші: розробники ШІ взяли на себе нові зобов'язання щодо безпеки технології

Уперше в історії технологічні компанії з Північної Америки, Азії, Європи та Близького Сходу погодили зобов'язання щодо безпеки при розробці штучного інтелекту.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

"Велика Британія і Республіка Корея заручилися підтримкою 16 світових компаній, що займаються технологіями ШІ в питанні безпеки, спираючись на Блетчлійські угоди з розширеним списком підписантів.

Провідні технологічні компанії, в тому числі з Китаю та ОАЕ, взяли на себе зобов'язання не розробляти і не розгортати моделі ШІ, якщо ризики не можуть бути достатньою мірою знижені. Угода також зобов'язує компанії забезпечити підзвітні структури управління та публічну прозорість своїх підходів до безпеки ШІ", - зазначили в уряді.

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Підписантами угоди, зокрема, стали: Anthropic, Cohere, Google, G42, IBM, Inflection AI, Meta, Microsoft, Mistral AI, Naver, OpenAI, Samsung Electronics, Technology Innovation Institute (ОАЕ), xAI, Zhipu.ai.

"Це перший у світі випадок, коли стільки провідних ШІ-компаній з різних куточків світу погодилися взяти на себе однакові зобов'язання щодо безпеки ШІ.

Ці зобов'язання гарантують, що провідні світові ШІ-компанії забезпечать прозорість і підзвітність своїх планів щодо розробки безпечного ШІ", - заявив британський прем'єр Ріші Сунак.

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Економічна правда