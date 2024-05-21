Російські війська завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопа
Вівторок, 21 травня 2024, 15:36 -
Російські війська завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області, пошкоджена виробнича інфраструктура.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА.
У військовій адміністрації зазначили, що наслідки атаки росіян уточнюються.
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Економічна правда.
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