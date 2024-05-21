Всі розділи
Укр / Рус

Російські війська завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопа

Вівторок, 21 травня 2024, 15:36 - Артур Крижний

Російські війська завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області, пошкоджена виробнича інфраструктура.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

У військовій адміністрації зазначили, що наслідки атаки росіян уточнюються.

Реклама:

Економічна правда.

Росія війна інфраструктура
Реклама:
Матеріали за темою
Глава Мінфіну США закликала німецькі банки посилити дотримання санкцій проти РФ 21 травня 2024, 14:43
Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України 21 травня 2024, 13:35
Індія попросила свої НПЗ провести переговори про довгострокове постачання нафти з РФ 21 травня 2024, 13:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті