КМДА розмістила 13 дашбордів: стосуються паркування, комунальної власності, благоустрою

На офіційному порталі Києва зʼявились публічні дашборди – онлайн-панелі, що візуалізують дані у зручному форматі.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

За його даними, наразі на сайті представлені тринадцять дашбордів, що стосуються семи сфер життя міста: електронної демократії, екології, благоустрою, звернень до Контактного центру Києва 15-51, комунальної власності, соціальної політики та паркування.

У КМДА повідомили, що публічні дашборди створені за даними з мобільного застосунку Київ Цифровий, Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, Департаменту територіального контролю міста Києва, КБУ "Контактний центр міста Києва", Департаменту комунальної власності міста Києва і Департаменту соціальної та ветеранської політики.

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"Дашборд – це важливий інструмент демократії та відкритості, а також інформаційної безбарʼєрності. Завдяки йому кожен містянин матиме доступ до актуальних даних про різні сфери життєдіяльності Києва", – додав Петро Оленич.

У КМДА також зазначили, що переглянути дашборди головних сервісів міста можна за цим посиланням.

Економічна правда

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