Ціни на нафту відреагували підвищенням на смерть президента Ірану

Ціни на нафту зросли на тлі політичної невизначеності в основних країнах-виробниках після того, як президент Ірану загинув в авіакатастрофі, а кронпринц Саудівської Аравії скасував поїздку до Японії, пославшись на проблеми зі здоров'ям короля.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 41 цент, або на 0,5%, до $84,39 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 23 центи до 80,29 долара за барель. Червневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний липневий контракт коштував $79,89, що на 31 цент, або 0,4%, вище.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі, прихильник жорсткої лінії, якого давно розглядають як потенційного наступника Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, загинув в результаті аварії вертольота в гірській місцевості поблизу кордону з Азербайджаном, повідомили в понеділок офіційні особи і державні ЗМІ.

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Крім того, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відклав свій візит до Японії, запланований на понеділок, через проблеми зі здоров'ям свого батька короля Салмана, повідомив головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші.

Нагадаємо:

Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

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