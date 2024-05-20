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Китай наклав санкції на три оборонні компанії США

Понеділок, 20 травня 2024, 09:30 - Артур Крижний

Міністерство торгівлі Китаю заборонило трьом американським компаніям здійснювати імпорт та експорт, пов'язаний з Китаєм, продавати зброю Тайваню й здійснювати нові інвестиції в Китай.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство внесло компанію General Atomics Aeronautical Systems до списку ненадійних суб'єктів, заявивши, що вона продавала зброю Тайваню, йдеться в заяві. До нього також потрапила General Dynamics Land Systems й Boeing Defense, Space & Security.

Вищому керівництву всіх трьох компаній заборонено в'їзд до Китаю, а їхні дозволи на роботу будуть анульовані разом з дозволами на перебування і проживання, а відповідні заявки, які вони подають, не будуть схвалені, йдеться в заяві міністерства, повідомляє агентство "Сіньхуа".

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Економічна правда.

Китай США санкції
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