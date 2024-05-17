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У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв'язку під час відключень електроенергії 

П'ятниця, 17 травня 2024, 15:05 - Економічна правда

Міністерство цифрової трансформації радить подбати про стійкий інтернет на час відключень електроенергії.

Поради розмістив міністр Михайло Федоров у своємі телеграмканалі. 

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру, тому в енергосистемі України значний дефіцит. А доступ до інтернету має бути завжди, щоб перебувати на звʼязку й продовжувати працювати та вчитися", - написав міністр.

Він розмістив графіку, де зазначені три поради, як залишатися онлайн в екстрених ситуаціях.

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електроенергія Україна інтернет
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