У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв'язку під час відключень електроенергії
П'ятниця, 17 травня 2024, 15:05 -
Міністерство цифрової трансформації радить подбати про стійкий інтернет на час відключень електроенергії.
Поради розмістив міністр Михайло Федоров у своємі телеграмканалі.
"Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру, тому в енергосистемі України значний дефіцит. А доступ до інтернету має бути завжди, щоб перебувати на звʼязку й продовжувати працювати та вчитися", - написав міністр.
Він розмістив графіку, де зазначені три поради, як залишатися онлайн в екстрених ситуаціях.
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