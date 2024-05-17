Цукровики просять Кабмін терміново припинити експорт цукру до ЄС: яка причина

Асоціація "Укрцукор" звернулася до Кабміну із проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до ЄС на 2024 рік через досягнення граничного обсягу, передбаченого рішенням ЄС для експорту українського цукру цьогоріч.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

"Фактично йдеться про ініціювання закриття Україною кордону для експорту цукру до ЄС у найкоротший можливий термін у зв'язку з тим, що експортні значення щодо цукру вже сягнули 262,6 тис. тонн, визначених як квота України на 2024 рік", - наголошується у зверненні.

"Укрцукор" вважає, що таке звернення є підтвердженням конструктивної позиції українських виробників цукру та їхньої готовності інтегруватися в європейський ринок цукру і відповідати його вимогам.

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Нагадаємо:

13 травня Рада Євросоюзу схвалила призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік.

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