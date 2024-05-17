Прокуратура розпочала розслідування щодо проривів трубопроводу біля "Оушен Плази"

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів біля "Оушен Плази".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у м. Києві (ч. 4 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що починаючи з 2019 року по теперішній час службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича у м. Києві, що надалі призводило до регулярних проривів та аварій (у 2019, 2020, 2021, 2024 роках).

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Згідно з матеріалами слідства, КП "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, за час реалізації цієї Програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві.

Водночас 14 та 15 травня 2024 року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу, зазначають правоохоронці.

Нагадаємо:

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14 травня на вулиці Антоновича, 176 у Голосіївському районі Києва прорвало магістральний водогін − вода залила дорогу поблизу метро "Либідська" і торгового центру Ocean Plаza, рух транспорту перекрили.

Як відомо, аварії на тепломережі чи водогоні в цьому місці стаються не вперше. Величезня яма на вулиці Антоновича поблизу Ocean Plаza була у травні 2021 року.

13 січня 2020 року на вулиці Антоновича, 176 в Києві прорвало теплотрасу. Затопило перший поверх Ocean Plaza. Гаряча вода підмила асфальт, на дорозі утворилася дірка, в яку задніми колесами потрапило маршрутне таксі. Тоді постраждали 10 осіб, семеро потрапили до лікарні.