Через кризовий стан депутати підтримали створення нового Київводоканалу 

Київська міська рада проголосувала за створення комунального підприємства "Київводоканал" та передання йому системи водопостачання Києву.

Рішення підтримали 74 депутати, передає LIGA.net.

З 2003 року система водопостачання у Києві за договором на володіння та користування майном контролюється акціонерною компанією "Київводоканал", де столиця володіє мажоритарною часткою.

У статутний капітал нового підприємства збираються влити 1,5 млрд грн.

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Рішення повернути Київводоканалу статус комунального підприємства пояснюється кризовим станом галузі централізованого водопостачання та водовідведення.

"Тенденція скрутного становища галузі притаманна не тільки місту Києву, а є аналогічною по всій країні, адже тарифи на водопостачання та водовідведення не підвищуються. Інші територіальні громади цю проблему вирішують користуючись з коштів місцевих бюджетів шляхом надання постійної прямої підтримки таким підприємствам. Проте ці підприємства – на відміну від ПрАТ "АК "Київводоканал" – є комунальними, що дозволяє органам місцевого самоврядування спрямовувати на них кошти місцевих бюджетів", – йдеться в пояснювальній записці.

Попри організаційну складність створення нового підприємства, київська влада вважає, що це рішення є найбільш прийнятним для подальшого збереження активів територіальної громади Києва та забезпечення сталого функціонування і розвитку водопровідно-каналізаційної галузі міста.

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На порядку денному засідання Київради також стоїть питання про докапіталізацію Київтеплоенерго на 2,5 млрд грн.

Гроші призначені на підтримку операційної діяльності підприємства та підтримання його фінансової стійкості.

Довідково:

ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" на 25,46% належить громаді столиці, а на 67% – компанії "Київенергохолдинг".

У 2006 році Київрада, кіпрські Densec Limited і Zarova Limited створили Київенергохолдинг для координації роботи компаній Київенерго, Київгаз і Київводоканал. Громада Києва внесла в її статутний капітал 67% акцій ВАТ "Київводоканал", 60%+1 акцію ВАТ "Київгаз" і 12,73% акцій ВАТ "Київенерго", а Zarova і Densec оплатили акції Київенергохолдингу грошовими засобами. Зараз акціонерами Київенергохолдингу є територіальна громада Києва (61%), Artio Global Investors LTD (25%) і Densec Limited (14%).